Legendarul muzician Johnny Pacheco, a murit la varsta de 85 de ani

Stiri pe aceeasi tema

- 1919: trupele romanesti ocupa orasul Zalau S-a intamplat in 14 ianuarie 1676 – A murit Pier Francesco Cavalli, compozitor italian, unul dintre intemeietorii operei venetiene. 1819 – S-a nascut poetul Dimitrie Bolintineanu (m.20.08.1872). 1841 – S-a nascut pictorita franceza Berthe Morisot (m.02.03.1895).…

- Presa de peste ocean anunța in aceasta dimineața decesul sorei fostului președinte George Bush, la varsta de 94 de ani. Nancy Bush Ellis, a murit la varsta de 94 de ani, din cauza complicațiilor COVID-19. Nancy Bush Ellis, s-a remarcat printre celebra ei familie republicana pentru susținerea cauzelor…

- Legendarul guru al relatiilor publice din New York, Howard Rubenstein, care a avut clienti celebri, printre care Rupert Murdoch, George Steinbrenner sau Donald Trump, a murit marti la varsta de 88 de ani, informeaza dpa. Rubenstein, care si-a fondat agentia in 1954, la masa din bucataria parintilor…

- Unul dintre cei mai longevivi și iubiți soliști de muzica populara, Nicolae Sabau, a incetat din viața miercuri, 30 decembrie, in urma unor complicații medicale, dupa ce fusese diagnosticat cu Covid. Nicolae Sabau a inceput sa se simta rau incepand de saptamana trecuta, cand a fost internat de urgența…

- Cantaretul country Charley Pride, primul star de culoare al acestui gen muzical, a murit sambata in orasul Dallas la varsta de 86 de ani din cauza complicatiilor provocate de maladia COVID-19, a anuntat familia sa prin intermediul unui mesaj publicat pe site-ul artistului, informeaza DPA. …

- Joseph Safra, cel mai bogat om din Brazilia și cel mai bogat bancher din lume, a murit la varsta de 82 de ani, relateaza Reuters și Globo, citate de hotnews . Safra a ajutat la conducerea și extinderea imperiului bancar și financiar al familiei sale, printre clienții acestuia numarandu-se elite financiare…

- Actrița care a interpretat rolul lui Sue Ellen in Dallas a anunțat ca i-a murit fiul. Linda Gray, pe numele ei adevarat, traiește o adevarata drama dupa ce fiul sau in varsta de 54 de ani a decedat. Sue Ellen din Dallas este in doliu. Fiul ei in varsta de 54 de ani a decedat. […] The post A anunțat…

- Patrick Quinn, cel a carui lupta cu boala "Lou Gehrig" a contribuit la campania de strangere de fonduri Ice Bucket Challenge, a murit la varsta de 37 de ani, la peste 7 ani dupa ce a fost diagnostic, a anunțat Asociația ALS, potrivit The Guardian.Quinn, care s-a nascut și a crescut in Yonkers, New York,…