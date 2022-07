Legendarul chitarist Carlos Santana a lesinat in timpul unui concert. Care este motivul Legendarul chitarist american Carlos Santana a lesinat pe scena in timpul unui concert in aer liber in apropiere de Detroit, Michigan, informeaza miercuri BBC.Personalul medical l a tratat pe artistul de 74 de ani in Clarkston, iar ulterior a fost transportat la departamentul de urgenta al unui spital local pentru a fi tinut sub observatie.Santana, care s a nascut in Mexic, a scris ulterior pe pagina sa de Facebook ca a uitat sa manance si sa bea apa, asa ca m am deshidratat si am lesinat.Ce a d ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Carlos Santana a leșinat aseara pe scena in vazul a catorva mii de oameni prezenți la concertul acestuia de la Pine Knob Music Theatre din Clarkson, Detroit. Legendarului muzician, socotit unul din cei mai mari chitariști din lume, i s-a acordat primul ajutor chiar pe scena și ulterior a fost transportat…

- Carlos Santana, chitaristul de 74 de ani, s-a prabușit pe scena marți seara, in timpul unui concert in aer liber langa Detroit, Michigan, scrie BBC.Personalul medical l-a tratat in prima faza pe Santana, ulterior acesta fiind transportat la departamentul de urgența al unui spital local. Santana a transmis…

- Un chitarist cunoscut in lumea intreaga a leșinat pe scena, din nefericire, chiar in timpul unui concert. Evenimentul grandios a avut loc in apropiere de Detroit, Michigan. A fost tratat la fața locului de catre cadrele medicale de specialitate și ulterior a fost transportat de urgența la spital. Iata…

- Legendarul chitarist american Carlos Santana a lesinat pe scena in timpul unui concert in aer liber in apropiere de Detroit, Michigan, informeaza miercuri BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Carlos Santana, chitaristul de 74 de ani, s-a prabușit pe scena marți seara, in timpul unui concert in aer liber langa Detroit, Michigan, scrie BBC . Personalul medical l-a tratat in prima vaza pe Santana, ulterior acesta fiind transportant la departamentul de urgența al unui spital local. Santana a…

- Inna este una dintre cele mai iubite cantarețe de la noi din țara și nu numai. Publicul larg se bucura de fiecare data cand artista urca pe scena, insa lucrurile nu au stat chiar așa la un concert pe care Inna l-a susținut in Satu Mare. Deși nimeni nu s-ar fi așteptat, iubita lui Deliric a fost huiduita.

- Busculada la un concert din Capitala! Zeci de tineri s-au calcat in picioare dupa ce o persoana a pulverizat o substanta iritanta, potrivit News.ro. Este vorba despre un club din sectorul 1 al Capitalei. In busculada, un tanar a suferit echimoze la nivelul toracelui, mai anunța sursa citata. Personalul…

- Un spectator a folosit spray lacrimogen in timpul unui concert din București, provocand panica printre participanți. Mai multe persoane au fost evaluate medical chiar la fața locului, iar una dintre ele a ajuns la spital, anunța mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…