Legendara trupa britanica, IRON MAIDEN , canta la Romexpo pe 26 mai 2022, in aer liber! Biletele se pun in vanzare pe 6 decembrie la ora 10:00 pe iabilet.ro iar primele 500 de bilete din fiecare categorie au pret earlybird. Membrii Fan Clubului Iron Maiden au acces la bilete mai devreme. Invitatii speciali la Bucuresti sunt germanii de la Lord Of The Lost care vor canta in deschiderea concertului. Evenimentul va respecta normele in vigoare la momentul desfasurarii acestuia. Showul a fost deja vazut de aproape doua milioane de fani din intreaga lume, fiind considerat atat de acestia cat si de…