- Fostul dublu campion mondial Nikolai Valuev a primit un ordin de mobilizare pentru a merge la razboi in Ucraina. Armata rusa a fost nevoita sa il cheme pe fostul campion mondial de box in varsta de 49 de ani - cel mai inalt concurent din istorie, care, dupa ce s-a retras din sport in 2009, a intrat…

- Razboi in Ucraina, ziua 202. In timp ce Rusia se confrunta cu noi pierderi din cauza contraofensivei ucrainene, peste 80 de deputați municipali ruși au semnat o petiție prin care cer demisia președintelui rus Vladimir Putin. Un consilier al presedintelui

- ​Vladimir Soloviov, unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori TV din Rusia și considerat propagandistul favorit al președintelui Vladimir Putin, a uitat de linia oficiala a propagandei in ultima sa emisiune dar i-a asigurat pe ruși ca totul va fi bine in legatura cu razboiul din Ucraina. El incepe…

- Parlamentul ucrainean a prelungit din nou legea martiala si mobilizarea generala. Decretul, care include o interdictie de iesire din Ucraina pentru toti barbatii cu varste intre 18 si 60 de ani, se va aplica pana la data de 21 noiembrie inclusiv. Este a doua extindere a masurii de la inceputul agresiunii…

- Razboi in Ucraina, ziua 151. Armata condusa de Vladimir Putin a lansat un nou atac cu rachete in Odesa, la nici 24 de ore de la semnarea acordului intre Rusia si Ucraina cu privire la exportul de cereale prin portul Odesa, pe Marea Neagra.

- Zeci de mii de soldați morți sau raniți, mii de blindate și sute de aeronave distruse, așa arata bilanțul pierderilor suferite de armata rusa in cele cinci luni de conflict din Ucraina. Conform datelor publicate de Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei, pierderile totale in lupta ale…

