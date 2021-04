Legea Suplimentelor Alimentare a fost adoptată de Parlament. Urmează publicarea normelor de aplicare Asociația Romana a Producatorilor de medicamente fara prescripție, suplimente alimentare și dispozitive medicale (RASCI) saluta publicarea Legii privind suplimentele alimentare (Legea 56/31.03.2021) ca fiind un pas absolut necesar in a asigura un nivel ridicat de calitate și „siguranța pentru consumatori și pacienți, aliniat la normele și reglementarile europene in vigoare”. „Impactul Legii Suplimentelor Alimentare se resimte imediat in menținerea sau in creșterea gradului de siguranța a sanatații consumatorului. De aceea, apreciem in mod deosebit implicarea autoritaților cu privire la reglementarea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

