Ludești: Pieton care a traversat neregulamentar strada,acroșat de un auto

O clipă de neatenție poate costa viața, un pieton care a traversat neregulamentar strada a fost acroșat de un auto The post Ludești: Pieton care a traversat neregulamentar strada,acroșat de un auto first appeared on Partener TV . [citeste mai departe]