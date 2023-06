Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea privind infiintarea Universitatii Nationale de Stiinta si Tehnologie Politehnica Bucuresti, denumita in continuare Politehnica Bucuresti, pe baza fuziunii prin comasare a Universitatii Politehnica din Bucuresti cu Universitatea din Pitesti, potrivit…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 131/2021 privind modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru prorogarea unor termene, potrivit careia institutiile publice acorda angajatilor, anual, vouchere de vacanta…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea pentru aprobarea ordonantei de urgenta a Guvernului 134/2022 privind unele masuri in vederea protejarii consumatorului final in ceea ce priveste utilizarea materialelor lemnoase si a produselor derivate din lemn, pentru incalzirea locuintei in sezonul…