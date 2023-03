Un amendament depus la proiectul care urmeaza sa modifice legea audiovizualului și cea privind publicitatea și aprobat de comisiile din Senat este neconstituțional, atrage atenția fostul președinte al CCR, Augustin Zegrean. Amendamentul depus de UDMR și votat marți de senatorii din Comisia Juridica și cea de Cultura prevede ca „Se interzice orice forma de comunicare […] The post Legea impotriva reclamelor la pariuri: Zegrean avertizeaza ca un amendament adoptat incalca Constituția appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .