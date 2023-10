Legea eolienelor. Drepturile companiilor străine, mai presus de drepturile proprietarilor români Forma consolidata a proiectului de lege privind masurile necesare pentru exploatarea energiei eoliene offshore nu a facut decat sa intareasca drepturile concesionarilor. Astfel, companiile straine vor avea mai multe drepturi decat proprietarii romani, aceștia din urma avand obligația de a se supune oricaror masuri care vizeaza ocuparea terenurilor, desființarea culturilor sau stramutarea imobilelor, deoarece investițiile […] The post Legea eolienelor. Drepturile companiilor straine, mai presus de drepturile proprietarilor romani first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

