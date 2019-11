Stiri pe aceeasi tema

- Hong Kong a intrat in recesiune in trimestrul trei din 2019, pentru prima data de la criza financiara globala, arata datele guvernamentale publicate vineri, pe fondul manifestatiilor menite sa denunte regresul libertatilor si ingerinta tot mai mare a Beijingului in problemele regiunii semiautonome,…

- Barbatul care l-a atacat pe Junius Ho s-a apropiat de oficial oferindu-i flori și cerandu-i sa faca o fotografie cu el, timp in care l-a injunghiat cu un cuțit. Parlamentarul, ranit, impreuna cu alți martori, l-au imobilizat pe atacator imediat dupa incident. Accidentul este ultimul dintr-o…

- Președintele Chinei, Xi Jinping, i-a spus luni șefei Executivului din Hong Kong, Carrie Lam, ca Guvernul de la Beijing are încredere în ea și recunoaște meritele echipei sale, a informat agenția de presa Xinhua, citata de Reuters. Declarația liderului chinez a fost facuta în cadrul…

- Protestatarii din Hong Kong planuiesc sa organizeze joi o manifestație în semn de solidaritate cu protestatarii din Catalonia care cer anularea deciziilor de condamnare la închisoare pe numele a noua separatiști catalani, scrie Mediafax, citând Reuters. Protestele din Catalonia…

- Zeci de mii de oameni au marsaluit duminica prin centrul Hong Kong-ului purtand maști de fața, sfidand astfel o lege care le interzice purtarea mastilor, ce dateaza din epoca coloniala, in care erau pedepsiti cu un an de inchisoare pentru ca iși ascundeau fețele, potrivit Reuters preluat de mediafax.„Legea…

- Hong Kong-ul este de la inceputul lui iunie scena unor actiuni aproape zilnice pentru a denunta ingradirea libertatilor si ingerintele tot mai mari ale Beijingului in problemele acestei regiuni semiautonome si a cere reforme democratice. Nici guvernul central chinez, nici executivul din Hong Kong,…

- Politia din Hong Kong a arestat 65 de persoane, între care un copil de 12 ani, în timpul protestelor antiguvernamentale care au avut loc în weekend în fosta colonie britanica, a anunțat luni politia locala, scrie Agerpres, citând dpa. Duminica a fost cea mai violenta zi…