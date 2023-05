Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca s-a intalnit, luni, la Palatul Victoria, cu reprezentanti ai sindicatelor si patronatelor, in cadrul intrevederii fiind discutata propunerea de crestere a valorii tichetelor de masa la 35 de lei sau chiar la 40 de lei, informeaza AGERPRES . Potrivit unui comunicat al Guvernului,…

- Actul normativ are ca obiect de reglementare aprobarea participarii Romaniei la runda de suplimentare a fondurilor Asociatiei Internationale pentru Dezvoltare – IDA20 printr-o subscriptie voluntara in valoare de 20.600.000 lei. Plata aferenta acestei subscriptii urmeaza a fi efectuata in transe inegale…

- Actul normativ are ca obiect de reglementare aprobarea semnarii Acordului de Sprijin intre Statul roman si SN Nuclearelectrica S.A. in legatura cu Proiectul Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda. Potrivit expunerii de motive, scopul Acordului este de a stabili modalitatile efective de cooperare intre parti,…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, legea prin care perioada concediului de acomodare in procesul de adoptie se prelungeste la doi ani. Actul normativ modifica art. 50 alin. (1) din Legea nr. 273/2004 privind procedura adoptiei, in sensul prelungirii duratei concediului de acomodare de…

- Pe 4 martie, Parlamentul a transmis Presedintelui Romaniei, in vederea promulgarii, Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti” si a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile…

- Noul act normativ vizeaza modificarea si completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri si modificarea Legii nr. 194/2011 privind combaterea operatiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decat cele prevazute de…

- Guvernul a aprobat un PROIECT DE LEGE pentru modificarea si completarea Legii nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti, act normativ care modifica si completeaza cadrul legal privind organizarea profesiei de executor judecatoresc, in vederea consolidarii statului acestora, cresterii profesionalismului…