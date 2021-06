Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de miercuri proiectul de lege privind unele masuri pentru continuarea activitatii de catre persoanele care indeplinesc conditiile de pensionare in sistemul public de pensii in sensul acordarii posibilitatii reincadrarii acestora pana la varsta de 70 de ani in institutii…

- In ședința de miercuri, 9 iunie, Guvernul condus de Florin Cițu urmeaza sa aprobe proiectul de act normativ privind unele masuri pentru continuarea activitatii de catre persoanele care indeplinesc conditiile de pensionare in sistemul public de pensii. Actul normativ propune acordarea posibilitații reincadrarii…

- Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de miercuri proiectul de lege privind unele masuri pentru continuarea activitatii de catre persoanele care indeplinesc conditiile de pensionare in sistemul public de pensii in sensul acordarii posibilitatii reincadrarii acestora pana la

- Guvernul are sedinta miercuri, iar pe ordinea de zi, proiectul de lege privind unele masuri pentru continuarea activitatii de catre persoanele care indeplinesc conditiile de pensionare. Astfel, este interzis cumulul intre pensie si salariu pentru cei care lucreaza la stat, iar pensionarii pot continua…

- Guvernul are pe ordinea de zi a sedintei de miercuri proiectul de lege privind unele masuri pentru continuarea activitatii de catre persoanele care indeplinesc conditiile de pensionare. Astfel, este interzis cumulul intre pensie si salariu pentru cei care lucreaza la stat, insa pensionarii isi pot continua…

- Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de miercuri proiectul de lege privind unele masuri pentru continuarea activitatii de catre persoanele care indeplinesc conditiile de pensionare in sistemul public de pens...

- Intrebat cum vede numirea ca secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne, in urma propunerii Aliantei USR PLUS, a generalului Irina Alexe, care beneficiaza de pensie speciala, Dan Barna a declarat ca aceasta este un profesionist "remarcabil" in domeniul administratiei."Este decizia colegilor mei…

- Felix Stroe afirma ca legea care interzice cumulul pensiei cu salariul este plina de vicii de constitutionalitate Sub aparenta "optiunii" se instituie obligatii de renuntare la drepturi constitutionale sau privind exercitarea acestor drepturi PSD va vota impotriva acestei legi, iar daca va fi adoptata,…