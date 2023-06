Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis, luni, Parlamentului, spre reexaminare, legea prin care perioada de vanatoare a cormoranului mare este extinsa de la intervalul 1 septembrie – 28 februarie la tot parcursul anului. Actul normativ vizeaza modificarea anexei nr. 1 la Legea vanatorii si a protectiei…

- Președintele Klaus Iohannis, a trimis Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea vanatorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006.Textul integral al cereriiDomnului Nicolae-Ionel CIUCA, președinte al SenatuluiIn temeiul articolului 77 alineatul (2) din Constituția…

- ”Inainte de incheierea unui contract, furnizorii sunt obligati sa puna la dispozitia utilizatorilor o serie de informatii detaliate, clare si relevante referitoare la serviciile de comunicatii electronice de care acestia urmeaza sa beneficieze. In plus, utilizatorii trebuie sa primeasca, din partea…

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene este administratorul operational al masurilor dezvoltate in sistemul informatic, avand dreptul de a utiliza sistemul informatic integrat — IMM RECOVER, in sensul colectarii, editarii si stocarii datelor cu privire la actiunile derulate prin intermediul…

- Potrivit Executivului, ”actul normativ aduce o serie de modificari prin se stabilesc cu exactitate rolurile si responsabilitatile celor implicati in ducerea la indeplinire si respectarea normelor specifice conform legislatiei in vigoare”. ”Totodata, se modifica definitia furnizorului in acord cu prevederile…

- La data de 31 martie 2023, Parlamentul a transmis Presedintelui Romaniei, in vederea promulgarii, Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 186/2022 privind unele masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2022/1.854 al Consiliului din 6 octombrie 2022 privind o interventie…

- Actul normativ are ca obiect de reglementare aprobarea participarii Romaniei la runda de suplimentare a fondurilor Asociatiei Internationale pentru Dezvoltare – IDA20 printr-o subscriptie voluntara in valoare de 20.600.000 lei. Plata aferenta acestei subscriptii urmeaza a fi efectuata in transe inegale…

- Programul 50/20, prin care refugiații din Ucraina primeau zilnic 50 de lei pentru cazare și 20 de lei de mancare poate deveni istorie. Guvernul vrea sa limiteze plafonul acordat și sa-l ofere pentru o perioada limitata de timp. Pe ordinea de zi a ședinței Executivului este și un proiect de ordonanta…