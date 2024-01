Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu spune ca guvernul va „continua eforturile și anul viitor” pentru aderarea „in integralitate” la spațiul Schengen. Ciolacu mai spune ca „toate semnalele pe care le avem arata ca acest obiectiv este realizabil”.

- Fostul premier Mihai Razvan Ungureanu, in prezent profesor universitar la Viena, sustine ca partidul condus de cancelarul Austriei, Karl Nehammer, incearca sa fure tema migratiei de la partidul de extrema dreapta, astfel se explica refuzul de a accepta Romania in spatiul Schengen.Mihai Razvan Ungureanu…

- Premierul Marcel Ciolacu a precizat ca ar vrea ca in urmatoarele doua zile sa fie terminate negocierile pentru un Schengen doar cu frontierele aeriene și pe naval, urmand ca pentru partea terestra sa fie așteptat un raspuns pozitiv in cursul anului 2024.

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat intr-o conferința de presa, susținuta la Washington ca sunt șanse ca Romania sa intre in spațiul Schengen, in urmatoarea perioada, insa nu a avansat o data clara, subliniind ca sunt purtate discuții atat cu statele din UE, dar și partenerii de la Bruxelles.

- Acesta a inmanat reprezentantilor guvernului austriac un document-sinteza cu demersurile realizate de tara noastra, in ultimul an, spre a fi transmis cancelarului austriac Karl Nehammer. In perspectiva Consiliului de Justitie si Afaceri Interne din 4-5 decembrie 2023, chestorul Parlamentului European,…

- In perspectiva Consiliului de Justiție și Afaceri Interne din 4-5 decembrie 2023, chestorul Parlamentului European, Victor Negrescu, a prezentat, la Viena, reprezentanților guvernului austriac, un document-sinteza destinat cancelarului federal al Austriei, Karl Nehammer, in cadrul caruia a aratat rolul…

- Premierul Marcel Ciolacu a afirmat intr-un mesaj transmis pe platforma X, fostul Twitter, ca Romania are in cancelarul Germaniei Olaf Scholz un prieten si un sustinator in aderarea tarii noastre la spatiul Schengen.

- Premierul Marcel Ciolacu a acordat un interviu pentru Bloomberg, in cadrul caruia a menționat ca Bucureștiul ar putea lua in considerare separarea de Bulgaria in cazul aderarii la spațiul Schengen, in cazul in care negocierile duc la un rezultat mai bun.