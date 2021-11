Legalizarea canabisului ar putea aduce Germaniei aproape cinci miliarde de euro anual

Stiri pe aceeasi tema

- Social-democratii germani (SPD) condusi de Olaf Scholz, probabil viitorul cancelar, negociaza cu Verzii si cu Democratii Liberi (FDP) formarea unei coalitii guvernamentale tripartite. Detaliile sunt inca in lucru, inclusiv reglementarea comercializarii si utilizarii canabisului in scop recreativ.Pe…

- Un studiu publicat marti de Institutul pentru Economia Concurentei (DICE) si Universitatea Heinrich Heine din Dusseldorf arata ca legalizarea canabisului ar putea aduce Germaniei venituri suplimentare de circa 4,7 miliarde de euro anual si ar putea crea 27.000 de locuri de munca, transmite Reuters.

- O crestere dramatica a numarului de infectari cu coronavirus in Germania pune o presiune suplimentara pe negocierile in curs pentru formarea unei noi coalitii de guvernare. In acest context, cele trei partide implicate - social-democratii (SPD), Verzii si liber-democratii (FDP) - lucreaza la un plan…

- Social-democratii (SPD), care au obtinut cel mai bun scor in alegerile din Germania, Verzii si Liber-Democratii (FDP) au anuntat vineri ca au ajuns la un acord preliminar in vederea formarii unui guvern, relateaza AFP, Reuters si DPA. "Am reusit efectiv sa ne punem de acord asupra unui document. Este…

- Partidul Liber Democrat (FDP) din Germania, care ar putea avea un rol major in negocierile pentru formarea unei coalitii, a anuntat ca a avut duminica o intalnire exploratorie ”constructiva” cu social-democratii, dar ca exista piedici pentru formarea unei aliante, transmite Reuters, citat de news.ro…

- Social-democratii (SPD) din Germania revendica formarea viitorului guvern, a anuntat duminica secretarul lor general, Lars Klingbeil, in timp ce conservatorii cancelarului Angela Merkel au recunoscut, prin vocea secretarului general Paul Ziemiak, ca au inregistrat “pierderi amare” la alegerile legislative,…

- Crestin-democratii (CDU) si social-democratii (SPD) sunt umar la umar la alegerile din Germania, obtinand cate 25% din voturi la scrutinul legislativ de duminica, releva un exit-poll citat de Reuters, scrie AGERPRES. Verzii au obtinut 15%, iar liberal-democratii (FDP) si extrema-dreapta (AFD), cate…

- Candidatul social-democrat la functia de cancelar in perspectiva alegerilor parlamentare din Germania, Olaf Scholz, a anuntat ca este pregatit sa conduca guvernul intr-o coalitie cu Verzii, transmite duminica DPA. Scholz a spus ca niciodata nu a existat ''niciun dubiu'' legat de partidul…