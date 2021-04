Lecţia practică de gramatică: „şaptisprezece”, „ştat” ● &"saptisprezece&"



Un comentator sportiv a spus la radio:



În minutul optâsprezece



De ce nu e corect? Numeralele cardinale 17 si 18 au structura sapte/opt + spre + zece. Ar fi trebuit sa spuna:

în minutul optsprezece Pentru ca le este greu sa pronunte cinci consoane consecutive, foarte multi din cei care vorbesc la radio sau la televizor spun gresit optisprezece sau optâsprezece. Gresita este si forma saptisprezece, în loc de saptesprezece. optisprezece gradini zoologice

saptisprezece… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

