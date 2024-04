Europol a prezentat vineri, la Bruxelles, un raport in care cartografiaza ‘cele mai periculoase’ 821 de retele infractionale de pe continent, realizand un tablou al functionarii interne a acestor bande implicate in activitati precum trafic de droguri, de persoane, spalare de bani, transmite AFP. ????️ Decoding the EU’s most threatening criminal networks.@Europol's report on the […] The post Europol: cluburile de noapte au legaturi cu traficul de droguri, de persoane si de arme, iar Dubai este un centru de coordonare de la distanta, unde locuiesc liderii bandelor pentru a nu fi reperati appeared…