Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana s-a abatut de la misiunea initiala, iar decalajele dintre state se adancesc, in loc sa fie micsorate. Acesta a fost unul dintre subiectele abordate la Nod in Papura de Val Valcu si Alfred Bulai. „La inceputul UE, viziunea era sa nu fie razboaie, etc. Dar la un moment dat, scopul era…

- Localitațile din Romania inghițite de ape pana in 2100! In 2017, ONU tragea alarmar legat de poluare. Prin Acordul de la Paris privind clima, au incercat sa limiteze incalzirea globala la 2C peste nivelurile preindustriale. Cele mai recente proiecții indica o creștere de 3,2C pana in 2100. Din pacate,…

- Fanii din Japonia, care au ajuns la Cupa Mondiala din Qatar, ar putea oferi o lecție de dragoste pentru curațenie. Și-au curațat gunoiul din tribune dupa meciul cu Germania, așa cum fac pe toate stadioanele dupa fiecare meci la care participa. In special, suporterii naționalei Japoniei care au fost…

- Criza generata de conflictul ruso-ucrianean a saltat prețurile la carburanți in toata Europa. In Romania, in aceeași masura, prețul pentru litrul de benzina și motorina a crescut. Era nevoie neaparat de o masura tampon din partea autoritaților. Masura luata de actualul guvern a fost de a introduce un…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, spune ca in Romania avem multe bacterii multirezistente și suntem pe primul loc in Europa la trei dintre ele. Citește și: Militar francez gasit mort in camera de hotel din București „Se raporteaza 1,3 la suta din totalul cazurilor internate in spital sunt raportate…

- Toți elevii din comuna vasluiana Vetrișoaia au primit, vineri, 21 octombrie, biciclete pentru a se deplasa la școala. Achiziția a facut parte dintr-un proiect cu finanțare europeana care a avut ca ținta facilitarea accesului la educație. Copiii din alte doua comune vor primi și ei biciclete. Au fost…

- Pe masura ce valul de caldura șocant lovește Europa, praful saharian va fi vizibil in Marea Britanie, ca parte a evenimentului meteorologic ciudat. Prognoza specialiștilor arata temperaturi caniculare, de pana la 33 de grade Celsius, deși suntem in luna octombrie. De vina ar fi briza africana care va…

- Corina Lupu organizeaza huburi, tabere urbane și workshopuri-maraton in școli pentru a-i conștientiza pe copiii și parinți despre importanța relației dintre ei și despre cum o vindeca de credințe limitative, mesaje toxice și traume.