Lecţia de istorie. Nicky Insuși numele reflecta intr-o anumita masura modul cum era abordat in cercurile Familiei Regale. Ceva de genul: „A, e Nicky…” Nu chiar fraierul casei, dar nici prea departe. Fratele mai mare, Carol, nu numai ca era moștenitorul tronului, dar avea o personalitate mult prea puternica pentru ca Nicky sa poata ieși din carapacea ce ii […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Voievod luminat, ambițios și blazat, om de litere și ascet de biblioteca, intrigant și solitar, manuitor de oameni și mizantrop, iubitor de Moldova lui dupa care tanguiește, aventurier, academician berlinez, prinț rus, cronicar roman… Dimitrie Cantemir este «Lorenzo de Medici al nostru»” – George Calinescu.A…

- „Turtucaia ne-a fost o lectie aspra. Lectiunea trebuie citita cu bagare de seama pe toate fetele si inteleasa pe de-a intregul. N-ar sluji la nimic bun ascunderea adevarului. Pe streini nu-i putem insela si nici nu ar fi de vre-un folos. Cat despre noi insine, zadarnice ar fi fost jertfirea mandriei…

- Relațiile dintre Romania și bolșevicii conduși de Lenin s-au inrautațit extrem de repede. In decembrie 1917 și ianuarie 1918 au avut loc confruntari intre trupele romane și cele bolșevice. Cand și-a dat seama ca Armata Romana reprezinta o forța pe care nu o puteau destructura, guvernul bolșevic al lui…

- Doi pietrari, oameni simpli, Ion Lemnaru și ginerele sau Stan Avram au gasit in octombrie 1837, in timp ce sapau la poalele muntelui Istrița, o comoara imensa de aur, care se estimeaza ca ar fi avut aproximativ 40 kg. Astazi, piesele se afla la Muzeul Național de Istorie din București și cantaresc 19,82…

- A fost in tinerețe negustor de pește. I se spunea Petre Majerul pentru ca in acele timpuri peștele se transporta cu niște care mari, trase de patru sau șase boi, special adaptate in acest scop. Ele se numeau maje. Așezarea sa pe tronul Moldovei este invaluita in legenda. Chemarea la Suceava pentru o…

- Ma adresez in primul rand celor carora in ultima vreme li s-a consolidat acest sentiment numit patriotism, aspect legat probabil și de razboiul dus in preajma granițelor noastre. Și, așa cum ni se spune inca din primii ani de școala, a fi patriot presupune, in primul rand, a-ți cunoaște istoria neamului…

- A capatat in ultima vreme o dezvoltare spectaculoasa, ofertele agentiilor de turism exprimand, in esenta, dorinta tot mai des intalnita de a se evada macar pret de cateva zile din corsetul societatii de consum, de a se renunta la staniol si la E-uri pentru produsele preparate si consumate ca „la mama…

- Soldatii din acest regiment, numit dupa cum am mai spus, al „camașilor albe” au efectuat numeroase contraatacuri la baioneta, imbracați numai in camasi, asta datorita caldurii sufocante, reusind sa respinga de multe ori atacurile trupele germane de la Marașești. Trebuie amintit ca la jumatatea lunii…