Le Point: Germania: Dar ce mai face Angela Merkel? Cancelarul a ramas tacut și s-a retras în ultima perioada. O "metoda Merkel" care exaspereaza chiar si propria tabara, scrie Rador, citând Le Point.



Este vorba despre o fotografie care spune mai mult decât toate comentariile. Aceasta s-a aflat recent pe prima pagina a ziarelor. În mijlocul ședinței parlamentare, Angela Merkel era neatenta în timp ce batea cu un aer absent în iPhone. Pasiva, fara idei, la sfârșitul drumului politic ... 65 de ani și 14 ani la putere uzeaza.



De la rezultatul dezastruos al CDU la alegerile regionale… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

