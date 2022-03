Le fură ucrainenii românilor locurile de muncă? Reprezentanții Ministerului Muncii susțin ca ucrainenii care vor sa munceasca in Romania nu ocupa locurile de munca ale romanilor. Este un numar foarte mare de locuri de munca declarate vacante, precizeaza autoritațile. Secretarul de stat in Ministerul Muncii, Cristian Vasilcoiu, a anuntat ca, in momentul de fata, in Romania sunt inregistrate 3.286 de contracte de munca ale unor cetateni ucraineni, cu 728 mai multe decat in data de 24 februarie, de cand a debutat conflictul din Ucraina. „Si, de asemenea, avem 355 de cetateni ucraineni care s-au inregistrat la Agentiile judetene de ocupare si formare… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

