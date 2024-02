Stiri pe aceeasi tema

- In meci amical, Poli Timișoara – CSU Alba Iulia 1-3 (1-2) | Victorie importanta pentru albaiulieni, Pintea – o dubla CSU Alba Iulia, victorie importanta cu Poli Timișoara, in deplasare, scor 3-1 (2-1), remarcandu-se Pintea – cu o dubla, in acest joc amical CSU Alba Iulia a caștigat un nou meci de verificare,…

- Ana Bogdan, favorita 8 la Transylvania Open, s-a calificat in semifinale dupa un meci intens și dramatic cu olandeza Arantxa Rus, principala favorita. Ana a plans pe teren dupa meci și la conferința de presa a venit la fel de emoționata, spunand ca niciodata nu a avut parte de o susținere atat de mare…

- Miercuri, 7 decembrie, Sala Polivalenta “Lascar Pana” din Baia Mare a fost gazda partidei dintre CS Minaur și CSM Sighișoara, joc din cadrul etapei a 16-a din Liga Zimbrilor. Partida s-a jucat in devams pentru ca Minaur va evolua duminica in prima manșa a EHF European Cup, tot in Baia Mare (ora 18.00),…

- Sorana Cirstea (26 WTA) a obținut primul succes dupa 4 luni. Romanca a invins-o pe Caroline Garcia (21 WTA) in primul tur al turneului de la Abu Dhabi, scor 6-7, 6-4, 6-4. Partida a durat 2 ore și 41 de minute, iar jucatoarea din Romania a revenit dupa ce a pierdut primul set. Sorana Cirstea a „spart…

- Rapid joaca in etapa a 10-a a Ligii Campionilor impotriva celor de la Metz. Partida care se va juca in Sala Polivalenta incepe de la ora 17:00 și poate fi urmarita in direct pe Digi Sport 2, Orange Sport 2 și Prima Sport 2 și in format LiveTEXT pe GSP.ro. Rapid - Metz, live de la 17:00 Pe locul 7 in…

- Gloria Bistrița joaca astazi de la ora 17:00 in Germania impotriva formației HSG Bensheim, in etapa a doua din grupele EHF European League. Partida va fi televizata in direct de televiziunile Digi Sport, Prima Sport și Orange Sport. Gloria Bistrița a plecat vineri in Gemania pe ruta Cluj Napoca-Frankfurt…

- Aderarea la spațiul Schengen, chiar daca doar aerian și maritim, este un pas major pentru Romania, susține Rareș Bogdan. Europarlamentarul subliniaza ca reușita se datoreaza in special liberalilor: „intrarea in Spațiul Schengen a fost prioritatea noastra absoluta, fiind motivați de dorita romanilor…

- Etapa cu numarul 5 din faza grupelor Ligii Campionilor incepe marți, cand sunt programate 8 partide. Toate vor fi live pe GSP.ro. Lazio - Celtic, live de la 19:45 Click aici pentru statisticiTelevizare: Prima Sport 1, Orange Sport 2, Digi Sport 1 Echipele probabile: Lazio: Provedel - Lazzari, Patric,…