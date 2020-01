Stiri pe aceeasi tema

- Recunoastere importanta pentru fundasul roman Stefan Radu. Fotbalistul roman in varsta de 33 de ani a fost inclus, ca urmare a votului fanilor, in echipa deceniului a lui Lazio, anunta gruparea italiana pe retelele de socializare.

- Jucatorii lui Lazio au fost așteptați de peste 10.000 de fani la primul antrenament dupa caștigarea Supercupei Italiei, 3-1 cu Juventus. Baza de pregatire de la Formello a fost sub asalt astazi. Traficul din zona a fost complet blocat, dupa cum declarau amuzați chiar jucatorii intarziați. Fiecare…

- Fotbalistul roman Ștefan Radu (33 de ani) face parte din echipa deceniului a formației italiene Lazio. El a fost desemnat cel mai bun fundaș stanga din ultimii 10 ani de catre fanii gruparii din Roma, potrivit HotNews.Pe postul de fundaș stanga, Radu i-a avut drept contracandidați pe Luis Pedro Cavanda,…

- FC Sevilla, adversara echipei CFR Cluj in 16-imile Ligii Campionilor, lanseaza o colectie de tricouri retro, pentru a aduce un omagiu istoriei clubului fondat in 1892, informeaza lequipe.fr.Fanii vor putea cumpara patru tricouri create cu sprijinul producatorului olandez de echipament retro…

- Situație incendiara la Napoli, unde fanii sunt in razboi cu proprii jucatori, din cauza rezultatelor modeste inregistrate de ehipa in ultima perioada. In ”vizorul” fanilor furioși a intrat Piotr Zielinski, fotbalistul polonez de 25 de ani de la Napoli. Suporterii i-au spart mașina lui Zielinski și i-au…

- Sevilla, Basel, Celtic, Espanyol si Manchester United au obtinut, joi seara, calificarea in saisprezecimile de finala ale Europa League la fotbal. Sevilla, multipla castigatoare a competitiei, s-a impus cu 5-2 pe terenul echipei luxemburgheze F91 Dudelange, prin dubla lui Dabbur si tripla lui Munir.…

- Inter Milano a plecat cu toate punctele de la Brescia și a urcat provizoriu pe primul loc în clasament. Echipa lui Antonio Conte s-a impus cu 2-1 într-o partida contând pentru etapa a 10-a din Serie A.Golurile victoriei au fost semnate de Martinez 23' și Lukaku 63'. Brescia…

- Lazio și Atalanta au oferit un meci splendid, incheiat 3-3, in etapa a 8-a din Serie A. Ștefan Radu (32 de ani) a fost pe teren 79 de minute. Desfașurarea scorului e cea care surprinde: oaspeții conduceau pe „Olimpico” cu 3-0 dupa primele 37 de minute, dupa golurile reușite de Muriel ('23, '28) și…