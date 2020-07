Stiri pe aceeasi tema

- Iranul a inregistrat marti cel mai mare numar de decese legate de COVID-19 pentru 24 de ore, releva datele Ministerului Sanatatii, potrivit Reuters.Cele 200 de decese raportate marti depasesc precedentul record, inregistrat duminica, atunci cand ministerul a anuntat 163 de decese pentru o…

- Formatia Lazio Roma a invins, luni, in deplasare, cu scorul de 2-1, echipa Torino, in etapa a 29-a din campionatul Italiei. Stefan Radu a fost integralist la Lazio, echipa care s-a apropiat in clasament la un punct de Juventus, anunța news.ro.Pentru Lazio au marcat Immobile '48 si Parolo '72.…

- Au aparut detalii despre noul focar de COVID-19 din satul Badiceni, raionul Soroca. Este vorba despre trei angajati si un beneficiar al Centrului de plasament pentru persoanele cu dizabilitați mintale, care au fost testati pozitiv la noul coronavirus, in data de 9 mai.

- Seful Societatii Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, a anuntat duminica seara, la Digi24, ca probele pentru testarea populatiei vor fi recoltate in luna iunie, iar in lunile iunie- iulie vor fi realizate testele, urmand a fi facute ”probabil” zeci de mii de teste.“In cursul lunii iunie,…

- Mijlocasul spaniol Luis Alberto, liderul tehnic al echipei de fotbal Lazio Roma, a anuntat personal viitoarea prelungire de contract, in direct pe retelele de socializare, informeaza cotidianul L'Equipe potrivit Agerpres. Asa cum fusese anuntat de presa italiana inca de la inceputul lunii aprilie,…

- Mijlocasul spaniol Luis Alberto, liderul tehnic al echipei de fotbal Lazio Roma, a anuntat personal viitoarea prelungire de contract, in direct pe retelele de socializare, informeaza cotidianul L'Equipe. Asa cum fusese anuntat de presa italiana inca de la inceputul lunii aprilie, Luis Alberto isi…

- R. Moldova: Autoritațile au decis sa ridice o serie de restricții #Covid-19 Orașul Chișinau a intrat în carantina. Foto: radiochisinau.md În Republica Moldova numarul deceselor cauzate de noul coronavirus se apropie de 100, dupa ce înca doua persoane au murit astazi. Numarul…

- Ministerul Sanatații Muncii și Protecției Sociale informeaza despre inregistrarea a inca a unui mort și confirma decesul barbatului din stanga Nistrului, in varsta de 63 de ani . Bilanțul morților in țara ajunge la 53.