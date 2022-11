Stiri pe aceeasi tema

- In Romania s-a creat iluzia ca dobanzile vor veni in jos, dar acestea nu au cum sa scada daca inflatia nu coboara, si vor ramane la nivelurile actuale cel putin pana cand inflatia se va apropia de 8%, a explicat luni guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, in cadrul conferintei…

- Rata anuala a inflatiei a coborat la 15,32% in luna octombrie a acestui an, de la 15,88% in septembrie, in conditiile in care preturile marfurilor alimentare au crescut cu 20,58%, cele ale marfurilor nealimentare au fost mai mari cu 14,37%, iar serviciile au fost mai scumpe cu 8,31%, conform datelor…

- Inflația va topi veniturile romanilor și la anul. Abia in primele luni ale anului 2024, inflația o sa scadp sub 2 cifre, anunța BNR. In prezent, inflația este de aproape 16%. Asta face ca fiecare roman sa fie tot mai sarac de la o zi la alta. Inflația topește 160 de lei dintr-o pensie minima, aprox…

- Rata anuala a inflației a crescut pana la 34% in septembrie sau cu 2,2 puncte procentuale fața de luna iunie a anului curent. Banca Naționala a Moldovei precizeaza ca majorarea a fost determinata de creșterea cotațiilor internaționale la resursele energetice, seceta hidrologica, cu efecte asupra prețurilor…

- Inflatia actuala se alimenteaza din propriul trecut, iar in perioada urmatoare ar trebui sa ne asteptam la dezinflatie, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, Adrian Vasilescu, consultant de strategie la Banca Nationala a Romaniei.

- Guvernatorul Bancii Naționale a Romaniei, Mugur Isarescu, declara in luna mai a acestui an ca este nevoie de mai mult calm in fața exploziei prețurilor.”Agitația e caracteristica perioadelor de criza. Nu ne strica mai mult calm. Mai bem cate un ceai de tei”, a fost mesajul lui Isarescu, intrebat…

- „Ne așteapta o iarna grea, dar noi romanii am trecut, de-a lungul anilor, prin vremuri mult mai grele. Trebuie, totuși, sa vedem analiza corecta a acestei situații economice. Statele Unite ale Americii și Vestul Europei vorbesc de o inflație cum nu a mai fost de 40 de ani. In schimb, noi, in Romania,…

- Banca Nationala a Romaniei nu a avut alta solutie de a tempera ce se intampla cu pretul la energie decat sa puna un tampon de aceeasi putere, si anume cursul de schimb, a declarat miercuri guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…