LavBbe, își continuă călătoria muzicală și aduce în playlisturi o piesă cu un mesaj emoționant: „Rising” LavBbe iși continua calatoria muzicala și in luna decembrie și aduce in playlisturi o piesa cu un mesaj emoționant: „Rising”. Cu muzica și versurile compuse de catre hitmakerul Costi alaturi de LavBbe, „Rising” este un single despre speranța și determinare. Odata cu „Rising”, LavBbe ne amintește ca indiferent de provocarile pe care le intampinam, putem sa ne ridicam și sa atingem cerul. In plina ascensiune și recunoscuta pentru stilul sau, dar și pentru clipurile virale de pe TikTok, LavBbe și-a descoperit pasiunea pentru muzica și dans inca de la o varsta frageda, iar in doar cateva luni a adunat… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce ne-a purtat printr-o calatorie muzicala odata cu piesa „Zen”, un tribut adus celor care iși cauta liniștea interioara și iși doresc sa exploreze profunzimile minții umane, LavBbe continua seria de lansari cu un nou single: „Tap Back”. Cu muzica și versurile compuse de catre hitmaker-ul Costi…

- Dupa ce ne-a purtat prin calatoria muzicala plina de emoție odata cu „ULeLeLe”, JO aduce in playlisturi in aceasta toamna „Tot la tine ma intorc”, o poveste cu versuri emoționante despre iubire, apartenența și suferința. „«Tot la tine ma intorc» reprezinta cea mai reala, sincera și din suflet piesa…

- Adrian Sasu aduce in playlisturi cel de-al treilea single ce continua calatoria sa muzicala: „We le le”, o creație muzicala Future Rave, plina de energie, compusa și produsa de catre Adrian Sasu alaturi de Florin Cioran. Din pasiune pentru muzica, Adrian Sasu a devenit DJ la varsta de 15 ani, iar de…

- In aceasta toamna, Magda Ignat aduce in playlisturi „Iubirea de sine”, o piesa sensibila ce iși propune sa transmita un mesaj puternic despre importanța autenticitații și empatiei in viața noastra de zi cu zi. La fel ca mulți oameni, este posibil ca fiecare dintre noi sa aiba un critic interior foarte…

- Lavinia Pirva i-a transmis soțului sau un mesaj emoționant, chiar de ziua lui. Ștefan Banica a implinit 56 de ani pe 18 octombrie 2023, iar urarile din partea persoanelor dragi nu au intarziat sa apara.

- LavBbe aduce in playlisturi cel de-al șaselea single din cariera, „Zen”, o piesa captivanta ce vine ca un tribut adus atat celor ce iși cauta liniștea interioara, cat și calatorilor spirituali. Compusa de catre artista alaturi de hitmakerul Costi, „Zen” te va purta printr-o calatorie muzicala fascinanta…

- Ramona Olaru a postat pe rețelele de socializare un mesaj emoționant, asta dupa ce și-a facut o schimbare radicala de look. Asistenta de la Neatza cu Razvan și Dani le-a transmis un text important fanilor. Iata ce a postat vedeta pe pagina de Instagram!

- LavBbe continua seria de lansari cu un fusion electrizant de Afrobeats și Reggaeton și aduce in playlisturi cel de al cincilea single al sau: „Bombessa”. Cu muzica și versurile compuse de catre LavBbe și Costi, „Bombessa” transmite mood-ul de fun și o experiența muzicala super catchy. LavBbe este una…