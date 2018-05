Stiri pe aceeasi tema

- Alerta printre locuitorii din zona montana a judetului Buzau. Un cunoscut lautar din Patarlagele, Nicu Barbu, in varsta de 43 de ani, a disparut inca de sambata fara urma. Rudele au anuntat politia si au inceput cautarile, iar masina barbatului a fost descoperita in zona cunoscuta drept Coada Lacului…

- Este stare de alerta in orasul Patarlagele, unde un lautar cunoscut este de negasit de cateva zile. Nicu Barbu era recunoscut in judetul ca fiind un om foarte talentat, insa de sambata nimeni nu mai stie nimic de el.

- Un cunoscut instrumentist de pe Valea Buzaului este cautat de apropiați și de autoritați. Nicolae Barbu, de 42 de ani, a disparut sambata de acasa iar rudele au intrat in alerta dupa ce mașina i-a fost gasita incuiata, abandonata la coada lacului Siriu. Criminaliștii s-au deplasat la fața locului și…

- Un barbat de 42 de ani, instrumentist intr-o formatie care canta la petreceri, pe Valea Buzaului, a disparut sambata de acasa. Nicu Barbu este cautat in zona lacului Siriu, unde i-a fost gasita masina. Mai multe dovezi conduc catre ipoteza unei sinucideri.

- Dispariție invaluita in mister la Siriu. Un barbat in varsta de 42 de ani, muzicant renumit pe Valea Buzaului, parca a intrat in pamant. El nu este de gasit incepand de sambata, atunci cand a parasit domiciliul și nu s-a mai intors. Biletul gasit in mașina sa duce catre varianta unei sinucideri. Toate…

- Fostul autoturism condus de Andres Iniesta in 2003 a ajuns la o școala de șoferi din Braila! Nu e o gluma! Jucatorul Barcelonei a primit mașina in 2003 de la sponsorul catalanilor de atunci, Audi, iar dupa doi ani și jumatate ii doneaza autoturismul unui prieten, anunța A1.ro. ...

- Fapta nechibzuita a unui sofer din Romania a devenit senzatie in mass media de peste Prut si in spatiul online. Acesta a intrat cu masina-i inmatriculata in Braila si cu volan pe dreapta pe plaja din Vama Veche si nu a mai putut iesi singur de acolo. Pana s-a vazut scos cu ajutorul a zeci de oameni…

- El a fost acuzat de constituirea unei rețele prin intermediul careia vindea dispozitive care, atașate la ATM-uri, copiau datele de pe carduri, informeaza Romania TV. Barbatul de 39 de ani a fugit in timpul procesului din Marea Britanie, iar autoritațile presupun ca s-a folosit de un avion privat.…