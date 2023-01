Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Lucescu are parte de un start perfect in Grecia, cu PAOK. Trupa antrenorului roman a invins categoric liderul Panathinaikos, scor 3-0, si a relansat lupta la titlu. PAOK a ajuns la 15 meciuri fara infrangere, in toate competitiile. Trupa antrenorului roman a inregistrat doar doua infrageri, in…

- Reactia lui Carlo Ancelotti, dupa Real Madrid – Barcelona 1-3. Antrenorul celor de la Real Madrid a spus ca primele doua goluri marcate de catalani au fost „cadouri” facute de echipa sa. Real Madrid nu a avut nicio sansa in finala Supercupei Spaniei, castigata de Barcelona cu scorul de 3-1. Reactia…

- Marius Sumudica este in culmea fericirii, dupa ce echipa sa a facut egal cu trupa campioana, Al-Hilal. Antrenorul roman a oferit primele declaratii, dupa punctul obtinut de Al-Raed in confruntarea cu trupa campioana. Gratie remizei cu Al-Hilal, trupa lui Marius Sumudica a urcat un loc in clasamentul…

- Antrenorul celor de la Benfica, germanul Roger Schmidt, s-a aratat foarte enervat de incercarile lui Chelsea de a-l transfera pe mijlocasul Enzo Fernandez, devenit recent campion mondial cu Argentina. „Exista un club care il vrea pe jucatorul nostru. Stie ca nu vrem sa-l vindem si ca nu poate sa-l…

- Ladislau Boloni a avut prima reactie dupa ce l-a vazut pe Cristiano Ronaldo in tricoul lui Al-Nassr. Antrenorul roman este cel care l-a promovat pe starul fotbalului mondial la prima echipa a lui Sporting Lisabona. A urmat ascensiune fulminanta a atacantului care a castigat de cinci ori Balonul de Aur.…

- Laurențiu Reghecampf a facut un anunț categoric despre viitorul sau. Antrenorul roman a lasat de ințeles ca iși dorește sa ramana pe banca lui Neftchi Baku. In ultima vreme s-a discutat intens despre o posibila revenire a lui „Reghe” in Liga 1, la Universitatea Craiova, dar tehnicianul de 47 de ani…

- Laurentiu Reghecampf a facut anunt despre viitorul sau si a comentat zvonurile ca va fi demis de la Neftchi. Antrenorul roman a recunoscut ca s-a intalnit cu conducatorii clubului, dar i-a anuntat pe fani ca nu se pune problema sa fie inlocuit. „Reghe” a pierdut ultimele doua meciuri oficiale. A fost…

- Laurentiu Reghecampf, un nou rezultat slab cu Neftchi Baku. Echipa romanului nu a putut invinge pe Sumqayit, formatie clasata pe ultimul loc in clasament. Neftchi Baku are 26 de puncte, la 7 puncte inspatele liderului Qarabag. Mai mult, echipa lui Laurentiu Reghecampf are si doua meciuri mai mult disputate.…