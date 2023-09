Antrenorul formației Universitatea Craiova , Laurențiu Reghecampf, afirma ca infrangerea cu Farul a fost un accident. Acum, dupa umilința din Ghencea, 0-3 cu FCSB , „Reghe“ a fost debusolat de cele vazute și traite. El a admis ca este posibil sa fi greșit formula de start, dar a fost dezamagit și de prestația jucatorilor și anunța masuri. „O prima repriza foarte slaba din toate punctele de vedere. N-am fost agresivi, am pierdut multe mingi, am pierdut goluri din posesia noastra. Am foarte multe lucruri care imi vin in cap și trebuie sa le ordonez cumva, sa analizez. Dar sunt foarte multe momente…