- Toate companiile care pun la dispoziție, fie pe bani, fie gratuit, tacamuri de unica folosința vor fi obligate sa informeze consumatorii despre riscurile la care se expun. Aceasta masura vine la cateva saptamani dupa ce Laurențiu Duța, solist al trupei 3 Sud Est, a ajuns la spital in stare grava, dupa…

- FACILITATI… Legea care prevede reducerea varstei standard de pensionare cu patru luni pentru fiecare an lucrat in conditii deosebite a fost promulgata, miercuri, de presedintele Klaus Iohannis. Astfel, mii de vasluieni vor putea iesi mai devreme la pensie. Actul normativ amendeaza dispozitii ale Legii…

- Legea pensiilor 2019 a facut ca valoarea punctului de pensie crește incepand cu 1 septembrie 2019, de la 1.100, la 1.265 de lei. In utrmatorii ani, vor avea loc si alte modfiociari dupa ce legea a fost publicata in Monitorul Oficial. Legea pensiilor 2019. Ce alte modificari vor intra in vigoare…

- Companiile de telecomunicatii trebuie sa transmita gratuit informatiile care permit localizarea apelantului autoritatii care trateaza apelurile la 112, iar statele UE trebuie sa se asigure ca aceasta obligatie este pusa in aplicare chiar daca telefonul mobil nu este echipat cu o cartela SIM. Hotararea…