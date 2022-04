Lauren Spencer-Smith a lansat single-ul Flowers Lauren Spencer-Smith a lansat single-ul “Flowers”, un imn al creșterii personale, despre frangerea inimii și vindecare. Este emoționant, deoarece impartașește anecdote personale printr-o lentila universala. Vorbind despre melodie, Lauren spune: „”Flowers” este despre a privi o experiența trecuta și a ști ca merit mai mult. Imi doresc ca oamenii sa poata contempla propriile situații, sa invețe de la ei și sa se vindece daca au nevoie. Nu ești singur și totul devine mai bine.” Lauren a adaugat: „Cand scriu ma gandesc mereu la ce se intampla in lume. Cum se simt oamenii? La ce se vor raporta? Vreau… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Lauv a lansat single-ul “ALL 4 NOTHING (I’M SO IN LOVE)”. Despre inspirația din spatele piesei, Lauv impartașește „All 4 Nothing (I’m So In Love)” este o melodie despre a iubi pe cineva atat de mult intr-un moment din viața ta cand inca ești in proces de a invața cum sa te iubești pe tine insuți și…

- WILLOW a lansat impreuna cu SIIICKBRAIN single-ul „Purge”. In videoclip cele 2 protagoniste se tatueaza, fumeaza țigari, se plimba cu mașina, distrugand tot ce intalnesc. Single-ul cu nuanțe de țipete este cea mai agresiva piesa a lui Willow de pana acum, cu versuri care reflecta noua ei stare mentala.…

- Din noul val de artiști face parte și Andrada, care tocmai a lansat primul ei single impreuna cu Sprint Music. Noua piesa se numește “Ego”, a lucrat la ea impreuna cu Andy Platon și a filmat și un videoclip deosebit pe care va invitam sa-l urmariți in continuare. La cei 18 ani ai sai Andrada Faina,…

- Single-ul “N-am stare” este o piesa cu o incarcatura emotionala puternica, inspiratie fiind viata personala a artistei Dominique. Aceasta povesteste ca recent a incheiat un capitol important din viata ei, un basm devenit toxic, iar piesa descrie sentimentele pe care le-a dezvoltat spre finalul relatiei. …

- Rapper-ul și cantarețul R&B algerian, Soolking, a revenit cu o piesa menita sa induca starea de bine și atmosfera zilelor toride de vara, intitulata „Suavemente”. Single-ul cu beat up-tempo, vine insoțit și de videoclip, și pune in valoare, dintr-o perspectiva fresh și captivanta, hit-ul „Suavemente…

- Sabrina Carpenter a lansat single-ul “Fast Times”. Piesa este scrisa de Sabrina, John Ryan, Julia Michaels și J.P. Sax, expunand o alta latura a artistei. Pianul sclipitor și linia de bass completeaza perfect vocea Sabrinei. “Abia am trecut de varsta de 20 de ani și totul se simte ca și cum trebuie…

- Trupa americana Red Hot Chili Peppers a dezvaluit un nou single, „Black Summer”, ce anunta al 12-lea album al muzicienilor, relateaza News.ro. Potrivit revistei Rolling Stone, acest titlu este un extras de la al 12-lea album, „Unlimited Love”, care va aparea pe 1 aprilie. Fidel rock-ului alternativ,…

- BENEE a revenit in 2022 cu o piesa care ne aduce aminte de vara, intitulata „Beach Boy”. Cantecul este produs de catre Greg Kurstin (care a colaborat si cu Adele, Sia, Beck”) si vine odata cu anuntul lansarii urmatorului EP al artistei – „LYCHEE”, care va aparea pe 4 martie 2022. O melodie solara,…