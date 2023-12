Stiri pe aceeasi tema

- Alexia și Aris Eram, copiii cunoscutei prezentatoare Andreea Esca, au fost foarte aproape de a caștiga trofeul in cadrul sezonului 6 al emisiunii „America Express”. Parinții lor nu pot fi decat extrem de mandri de aceasta performanța, in ciuda faptului ca au terminat pe locul al doilea, dupa Laura Giurcanu…

- Laura Giurcanu și Sanziana Negru sunt caștigatoarele America Express sezonul 6. Au luptat pentru marele premiu din rasputeri și au reușit sa dovedeasca faptul ca sunt puternice și ambițioase. Cum au reactionat Alexia si Aris Eram cand au vazut ca au pierdut in fața celor doua. Nu s-ar fi așteptat la…

- Sanziana Negru și Laura Giurcanu au fost recunoscute de fiica unei șoferițe care le-a luat la autostop. Influencerițele au descoperit ca toți concurenții au fost filmați și postați pe internet, astfel ca cele doua au avut un avantaj uriaș.

- Laura Giurcanu a postat pe rețelele de socializare un mesaj cu care a reușit sa-i puna pe ganduri pe fanii ei. Influencerița a explicat ce iși dorește sa construiasca alaturi de iubitul ei. Concurenta de la America Express are planuri mari de viitor. Iata ce a transmis!

- Dupa ce anul trecut și-a testat limitele la Survivor, Laura Giurcanu a raspuns pozitiv provocarii lansate de prietena sa, Sanziana Negru, și au facut echipa la America Express – Drumul Soarelui. In interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, creatoarea de conținut ne-a spus cum a fost readaptarea…

- Pescobar a avut o reacție acida, dupa ce un client a fost nemulțumit de marfa lui. Pescobar a marturisit ca ii va da banii inapoi, insa data viitoare sa nu-i mai treaca pragul restaurantului. Iata ce i-a transmis omul de afaceri, dupa ce clientul i-a facut reclamație!

- Lora a avut o reacție acida dupa ce a fost criticata de un antrenor de fotbal. In exclusivitate pentru Star Matinal de la Antena Stars, Catalin Teodor și-a cerut scuze de la cantareața. Iata ce a transmis artista, dar și ce i-a spus barbatul!

- In ediția din aceasta seara, concurenții gatesc cu ingrediente neobișnuite, iar chefii au fost puși in dificultate. Sorin Bontea a explodat in fața echipei sale, dupa ce a vazut ca Valentin Timofte și Cristina Sabau nu asculta explicațiile sale.