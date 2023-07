Stiri pe aceeasi tema

- CITESTE SI Barbat plecat de la o stana duminica seara, cautat timp de noua ore de catre jandarmi, salvamontisti si pompieri - El a fost gasit teafar 13:49 0 Zeci de sesizari, trimise altor institutii de inspectorii sociali in urma controalelor in camine pentru batrani - Cele mai multe vizeaza riscuri…

- Trei zile incarcate de emoție, adrenalina și multa energie pozitiva, la Romaero. Peste 165.000 de oameni au venit pe aeroport, pentru a se imbarca intr-o noua calatorie inedita, purtați de ritmurile muzicii electronice.

- Dintre cele 93 de filme preselctate in competiție, 7 scurtmetraje au fost desemnate caștigatoare. Trei dintre ele au primit Marele Premiu la fiecare dintre cele trei categorii principale, iar 4 au fost recompensate cu mențiuni speciale din partea juriului. OMS a anunțat filmele caștigatoare ale celui…

- Bucurie mare in familia Laurei Cosoi! Vedeta și soțul ei au fost astazi nași de botez. Chiar actrița a fost cea care a facut publice, prin intermediul rețelelor de socializare, cateva imagini emoționante de la eveniment. Ce mesaj i-a transmis Laura Cosoi finuței sale.

- In fiecare vara, in Cluj-Napoca, sute de mii de fani scriu impreuna un nou capitol din cea mai frumoasa experiența de festival. In acest an, taramul magic UNTOLD iși va deschide porțile in perioada 3-6 august, pentru cei mai mari artiști naționali și internaționali. Experiența de pe Cluj-Arena va fi…

- Explozii in Ucraina in apropierea orașului Mariupol, la aniversarea a fix un an de la cucerirea acestuia de catre ruși. Imaginile surprinse arata mai multe deflagrații urmate de incendii. De asemenea, pe cer pot fi observate urme de rachete lansate de apararea antiaeriana a rușilor. Presa locala scrie…

- 11-13 mai| Participa la CoBuild 2023, in Ciugud, județul Alba! CoBuild este cel mai atractiv targ de tip festival din Romania dedicat pasionaților de utilaje, tehnologii și produse conexe din domeniul construcțiilor 11-13 mai| Participa la CoBuild 2023, in Ciugud, județul Alba! CoBuild este cel mai…

- Alaturi de expoziția de arta care se va deschide, CODRU Festival in parteneriat cu Fundația Triade transforma Cazarma U pe durata intregului an 2023 intr-un loc de intalnire și socializare in care poți admira arta contemporana și te poți bucura de muzica și relaxare. CODRU Urban Garden, amenajata in…