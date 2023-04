Stiri pe aceeasi tema

- Sensy traiește cea mai frumoasa perioada a vieții ei, dupa ce a aflat ca este insarcinata! Vedeta a facut marele anunț printr-o modalitate inedita și un decor de vis, dar a scris și un mesaj emoționant prin care a exprimat cat de mult și-a dorit sa traiasca acest moment.

- Andreea Balan a trait experiența vieții sale in America Express, unde și-a intrecut limitele și a facut echipa cu Andreea Antonescu. Vedeta a facut un gest special in amintirea competiției și a lansat o melodie, in care a scris tot ce a simțit de-a lungul lunilor in care a stat departe de casa.

- Protestele de joi, 23 martie, din capitala Franței au luat-o pe nepregatite pe una dintre cele mai cunoscute cantarețe din țara noastra. Delia, momente de panica in Paris. Vacanța artistei de peste hotare a luat o turnura neașteptata. Ce imagini a imortalizat celebra blondina. Reacțiile utilizatorilor:…

- Adda este una dintre cele mai apreciate artiste din Romania. Vedeta a reușit și pe planul profesional sa iși depașeasca limitele, dar și pe planul personal sa iși atinga scopurile. Putem spune ca Adda este o femeie implinita. Cantareața este foarte activa pe rețelele sociale, acolo unde posteaza zilnic…

- Oana Zavoranu, in varsta de 49 de ani, a transmis un nou mesaj, dupa ce s-a spus ca este la un pas de divorț și are probleme financiare grave. Deși vine cu reacții in mediul virtual, vedeta nu a dat pana acum o explicație clara a situației prin care trece. Oana Zavoranu a marturisit recent ca momentele…

- Oana Roman și Marius Elisei s-au desparțit, dupa ce au incercat in repetate randuri sa pastreze familia unita. Chiar daca nu este o perioada ușoara pentru vedeta TV, aceasta incearca din rasputeri sa depașeasca momentul. Oana a postat un mesaj pe contul de socializare, in care dezvaluie ca este recunoscatoare…