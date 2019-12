Procurorul sef european, Laura Codruta Kovesi, s-a aflat printre cei 180 de pasageri ai cursei aeriene Wizz Air Bruxelles Charleroi - Cluj-Napoca, zbor care a intarziat peste 20 de ore, ea afirmand ca a depus o plangere catre conducerea companiei.



"Zborul in cele din urma a fost placut, bine ca am ajuns acasa. Am stat peste 20 de ore, am fost in aeroport de ieri de la ora 14,00, dupa ce am stat in aeroport ne-au anuntat ca avionul are intarziere trei ore, dupa aceea ne-au anuntat alta intarziere de vreo doua ore si jumatate. Pe la 10 seara ne-au anuntat ca trebuie sa ne mutam intr-un…