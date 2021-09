Laura Andreșan, despre infidelitate, trădare și traumă Laura Andreșan a renunțat la filmele pentru adulți și s-a facut psiholog. Recent, ea a postat pe contul ei de Facebook un mesaj in care vorbește despre infidelitate, tradare și traume. „Adesea presupunem ca relația noastra de cuplu este sigura și avem impresia ca aceleași convingeri le are și persoana... The post Laura Andreșan, despre infidelitate, tradare și trauma appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Marin e una dintre cele mai cunoascute celebritați din Romania. De multe ori, in diferite interviuri, a povestit despre suferințele traite de-a lungul vieții, chiar de cand avea doar 10 ani. Recent, vedeta a revazut imagini din copilaria ei, iar emoțiile au cuprins-o. A recunoscut ca a și lacrimat.In…

- Chiar și la 85 de ani are o viața foarte activa. Marina Voica și-a sarbatorit ziua de naștere chiar pe 2 septembrie, iar acum surprinde cu cea mai noua fotografie postata pe Facebook, acolo ține legatura cu fanii ei, des posteaza poze din viața ei de zi cu zi de la Breaza, orașul in care locuiește.…

- Unul dintre cele doua foișoare de pe Aleea de sub Tampa va fi reabilitat complet pana vineri, iar cel de-al doilea va fi reparat și vopsit. Lucrarile sunt in desfașurare, iar in prezent se lucreaza la refacerea acoperișului unui dintre cele doua foișoare. Acoperișul a fost afectat de un arbore care…

- La scurt timp dupa ce a divorțat de Anca Țurcașiu, dupa 22 de ani de casnicie, Cristian Georgescu și-a refacut viața alaturi de o blonda, care are și un baiețel. Cei doi au fost discreți in privința aparițiilor in public, astfel, ca se știu puține lucruri despre femeia care l-a cucerit definitiv pe…

- Ziua de 26 august a fost o zi mare pentru fosta soție a lui Cristi Borcea. Alina Vidican s-a casatorit cu Claude Senhoreti, barbatul alaturi de care traiește o poveste de dragoste de o buna perioada de timp. Milionarul i-a facut cadou jumatații sale un cadou de sute de mii de euro cu ocazia nunții.…

- Deputata socialista Alla Darovannaia este obligata de istanța sa dezminta informațiile precum ca consiliera prezidențiala în domeniul sanatații Ala Nemerenco precum ca ar fi primit ilegal diploma de master. Și de asemenea sa-și ceara scuze. Recent, Darovannaia a venit cu o reacție pe rețeaua…

- Astazi, intr-un spital din București, Adela Popescu a nascut al treilea copil al sau și al lui Radu Valcan. Vedeta a facut primele declarații din spital, cu bebelușul in brațe. Și ea și micuțul se simt bine și așteapta sa fie externați. Conform declarațiilor ei din mediul online, travaliul a durat patru…