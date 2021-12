Latifi i-a dat aripi

Stiri pe aceeasi tema

- Pilotul olandez al echipei Red Bull, Max Verstappen, a castigat, duminica, Marele Premiu al Emiratului Abu Dhabi, a XXII-a etapa, ultima, a Campionatului Mondial de Formula 1 si, totodata, primul sau titlul mondial. El a fost urmat de Lewis Hamilton, pe care l-a intrecut in ultimul tur, intr-o noua…

- Max Verstappen este in premiera campion mondial de Formula 1. Olandezul de 24 de ani de la Red Bull l-a invins pe Lewis Hamilton (37 de ani) in Marele Premiu de la Abu Dhabi, dupa ce l-a depașit in ULTIMUL TUR al sezonului. Mercedes a caștigat titlul la constructori, pentru al 8-lea an consecutiv!

- Pilotul britanic al echipei Mercedes, Lewis Hamilton, a castigat, duminica, Marele Premiu al statului Sao Paulo (fost al Braziliei), a XIX-a etapa a Campionatului Mondial de Formula 1, potrivit news.ro. Hamilton a plecat de pe pozitia a zecea a grilei si l-a depasit pe pista pe olandezul Max…

- Pilotul britanic Lewis Hamilton (Mercedes) a stabilit cel mai rapid timp in prima sesiune de antrenamente libere la Marele Premiu al Braziliei, runda a 19-a a Campionatului Mondial de Formula 1, vineri pe circuitul Interlagos (4,309 km) din Sao Paulo. Diferenta fata de rivalul sau la titlu,…

- Pilotul olandez Max Verstappen (Red Bull) a castigat marele Premiu de Formula 1 al Statelor Unite, duminica, la Austin, si si-a marit avansul in clasamentul Campionatului Mondial fata de rivalul sau la titlu, britanicul Lewis Hamilton (Mercedes), clasat pe locul al doilea, informeaza Agerpres.…

- Pilotul britanic Lewis Hamilton (Mercedes) a avut, vineri, cel mai bun timp si in a doua sedinta de antrenamente libere pentru Marele Premiu al Turciei la Formula 1, a 16-a etapa a Campionatului Mondial, fiind cronometrat pe circuitul din Istanbul Park in 1:23.804 (30 de tururi), informeaza AFP.…

- Pilotul britanic Lewis Hamilton (Mercedes) a fost penalizat cu 10 locuri în grila de start a Marelui Premiu al Turciei din cauza unei schimbari neautorizate a motorului.Dupa olandezul Max Verstappen (Red Bull) în Rusia, în urma cu 15 zile, de data aceasta rivalul sau în…

- Finlandezul Valtteri Bottas va lua startul de pe locul 17 pe grila de start în Marele Premiu al Rusiei, din cauza unei penalizari primite pentru o schimbare strategica a motorului sau, cu scopul de a-l ajuta pe coechipierul sau Lewis Hamilton, campionul mondial en titre, a anuntat echipa Mercedes,…