„Late August” de Andrei Tudor, compoziția care nu ține cont de trenduri La final de august, Andrei Tudor a lansat cea mai noua bijuterie muzicala din colecția succeselor sale: „Late August”. Compozitorul renumit pentru colaborarile sale cu nume precum Andrea Bocelli, Dulce Pontes, Goran Bregovic dar și Aura Urziceanu, Monica Anghel, Andra, Nico, Luminița Anghel a lansat publicului invitația de a se bucura de 5 minute de muzica „altfel”. „Eu nu compun pentru clasamente sau in funcție de trenduri. Cred in fiecare nota pe care o scriu, pun suflet și incerc un pariu cu timpul. Sper ca muzica mea sa reziste…” a declarat Andrei Tudor cu ocazia lansarii piesei. VIDEOCLIP… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

