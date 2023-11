In data de 20 noiembrie, de la ora 17, in sala festiva a Colegiului Național „Silvania” din Zalau, va avea loc lansarea carții profesorului Laszlo Laszlo, intitulata „A feher vodor” („Galeata alba”). Volumul a aparut la Editura „Caiete Silvane” a Centrului de Cultura și Arta al Județului Salaj. Scriitorul s-a nascut la 26 mai 1958, in comuna Sangeorgiu de Padure din județul Mureș. Inca de mic copil a fost pasionat de poezie, proza și lectura. La varsta de opt ani a publicat prima sa poezie in revista pentru copii „Napsugar” de…