Stiri pe aceeasi tema

- Sepsi este, fara indoiala, una dintre cele mai in forma formații ale Romaniei in acest sezon. Cu Liviu Ciobotariu pe banca, formația covasneana are un parcurs formidabil, atat in Superliga, cat și un Conference League, unde mai are un pas pana la grupele competiției. Turul dintre Sepsi și Bodo/Glimt…

- Laszlo Dioszegi, patronul lui Sepsi, a fost extrem de incantat dupa victoria cu Aktobe, 1-0, și calificarea in play-off-ul Conference League. Sepsi va juca in play-off cu Bodo/Glimt, liderul din campionatul Norvegiei, care a trecut de Pyunik cu 6-0 la general (AICI, prezentarea adversarului)Turul dintre…

- Aktobe - Sepsi 0-1 » Laszlo Dioszegi, conducatorul trupei din Sfantu Gheorghe, a vorbit la finalul meciului care i-a calificat pe covasneni in play-off-ul Conference League despre incidentele provocate de kazahi. Sepsi va juca in play-off cu Bodo/Glimt, liderul din campionatul Norvegiei, care a trecut…

- Fostul internațional Dani Coman (44 de ani) a analizat, in direct la GSP Live, șansele echipelor din Superliga de a se califica mai departe in play-off-ul Conference League. Sepsi a remizat cu Aktobe. Caștigatoarea dublei joaca in play-off cu invingatoarea meciului Bodo/Glimt (Norvegia) - Pyunik Erevan…

- Sepsi e fara indoiala revelația actualului sezon competițional! In iulie au caștigat Supercupa, sunt neinvinși in Superliga, au batut cu 2-0 pe CSKA la Sofia și viseaza la o calificare in turul III preliminar al Conference League. Returul dintre Sepsi și CSKA Sofia e programat joi, 3 august, de la 20:00 Daca…

- Neftchi Baku, noua echipa a lui Adrian Mutu (44 de ani), a rezolvat al doilea transfer din SuperLiga. Dupa Yuri Matias, azerii l-au cumparat și pe Mark Tamas (29) de la Sepsi OSK. Neftchi oferise inițial 100.000 de euro in schimbul fundașului central maghiar, propunere pe care Sepsi, prin vocea patronului…

- Romania s-a consolat cu gandul unui nou sezon european in care visul Ligii Campionilor ramane un „fruct interzis” pentru echipele noastre. Acum, toata atenția se indreapta catre preliminariile Conference League, unde vom fi reprezentați de patru formații din Superliga, printre care și Farul, campioana…

- Sepsi a cucerit Cupa Romaniei in fața lui U Cluj, 0-0 dupa 120 de minute, 5-4 la loviturile de departajare. La finalul partidei, Laszlo Dioszegi, conducatorul covasnenilor, a anunțat ca vrea sa intareasca echipa pentru preliminariile Conference League. ...