- Larisa Udila se afla in vacanța alaturi de soțul ei, dar și micuțul ei, Milan, insa vedeta se pare ca trece prin momente dificile, asta dupa ce fiul ei a facut febra. Frumoasa șatena a mers de urgența cu baiețelul ei la spital pentru a se asigura ca starea lui de sanatate este una buna.

- Larisa Udila a devenit mama pentru data in vara anului trecut, luna august. A trecut aproape un an de cand a adus pe lume primul sau copil, dar inca nu a scapat de depresia postnatala? Vedeta a facut marturisiri in exclusivitate pentru Antena Stars despre temeri pe care le are și a spus ce vrea sa faca…

- Larisa Udila a facut dezvaluiri uimitoare pe rețelele de socializare, asta dupa ce e frumoasa șatena a marturisit care sunt cele mai mari defecte, dar și cat de mult s-a schimbat viața ei de cand a devenit mamica. Vedeta a adus pe lume in urma cu cateva luni un baiețel, pe nume Milan.

- Larisa Udila este tot timpul cu zambetul pe buze, insa vedeta se lupta și cu starile de anxietate. Frumoasa bruneta iși ține fanii la curent cu toate momentele din viața ei, iar de aceasta data a marturisit pe rețelele de socializare ca inca se mai lupta cu anxietatea și ar vrea sa apeleze la ședințele…

- Vacanța in cele mai frumoase destinații din Italia nu a fost lipsita de incidente nedorite pentru Larisa Udila. Vedeta le-a marturisit fanilor ei ca a ajuns sa planga in hohote la plecare din Portofino, in timpul unor momente de coșmar pe care le-a trait alaturi de soțul ei.

- Larisa Udila iși crește copilul fara bona, dar cu ajutorul mamei ei. Se pare ca influencerița nu vrea ca o persoana straina sa aiba grija de fiul ei de numai 9 luni. Vedeta prefera sa ia in considerare aceasta varianta abia cand Milan va putea sa vorbeasca.

- Larisa Udila iți dorește de fiecare data sa arate in cea mai buna forma a ei și este adepta schimbarilor majore. Vedeta a mers in cabinetul medicului estetician pentru noi proceduri invazive. De data aceasta, frumoasa șatena a apelat la un tratament la nivelul feței și are de gand sa-și injecteze și…

- Larisa Udila a fost nevoita sa treaca prin momente grele, asta dupa ce fiul ei, Milan, s-a imbolnavit. Vedeta a mers la spital de urgența cu micuțul ei și i-a facut analize pentru a se asigura ca starea lui de sanatate este una buna. Iata ce a marturisit frumoasa bruneta pe rețelele de socializare!