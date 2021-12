Stiri pe aceeasi tema

- Imagini dezolante, surprinse duminica dupa-amiaza de cititorii noștri și transmise pe adresa redacției. Ploaia, frigul dar mai ales lipsa de atractivitate a așa zisului targ de Craciun din centrul orașului, au facut timișorenii sa stea in case ori sa aleaga un alt mod de a petrece dupa amiaza, intr-o…

- Nu mai dureaza mult, iar carnea de porc va deveni un aliment de lux pe masa de Craciun! Pretul ei este din ce in ce mai mare, chiar daca pe piata sunt in continuare oferte atractive. Gospodinele romance vor folosi carne din import pentru sarmale, toba și alte bunatați tradiționale. Mii de porci, eutanasiati…

- Un grup de femei și barbați s-a incaierat, vineri seara, cu forțele de ordine la intrarea in parcul arheologic din Constanța, unde se desfașoara Targul de Craciun, in incercarea de a intra fara certificat verde. Potrivit reprezentanților Primariei Constanța, un grup restrans de barbați și femei a…

- Un scandal a avut loc, vineri seara, inTargul de Craciun din municipiul Constanta, dupa ce mai multe persoane au incercat sa forteze accesul in interior, desi nu aveau certificatul verde, care le-ar fi permis sa intre, jandarmii intervenind si reusind sa restabileasca ordinea. Primaria Constanta a transmis…

- Executivul va organiza, in acest an, Tirgul de Craciun. Despre aceasta a anunțat, astazi, premierul Natalia Gavrilița. Șefa Guvernului a precizat ca la Tirgul de Craciun se vor regasi produse autohtone, transmite Noi.md cu referire la jurnal.md. {{570448}}De asemenea, cu ocazia sarbatorilor de iarna,…

- Cele mai așteptate targuri de Craciun din țara au avut festivitatea de deschidere ieri seara. Oamenii s-au putut bucura de bunatați tradiționale, vin fiert și multe dulciuri. Voia buna a fost intreținuta in cea mai mare parte de muzica. La Timisoara a fost deschis oficial aseara Targul de Craciun, in…

- Ce filme de Sarbatori poți urmari online La fiecare sfarșit de an, tuturor ne place sa urmarim filme de Craciun. Pelicule in general romatice cu multa zapada și parfum de Sarbatoare. Bineințeles, nici anul acesta nu ne lasam mai prejos. Iata in continuare cateva filme de Sarbatori pe care le poți urmari…

- Conducerea Primariei municipiului Targu Mureș invita școlarii sa impodobeasca brazii de Craciun din Cetatea Medievala, astfel incat fiecare școala din oraș va putea fi reprezentata in cadrul Targului de Craciun, eveniment care se va desfașura in perioada 4-24 decembrie. "Se pot inscrie una sau mai multe…