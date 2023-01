ASUS a dezvaluit numeroase inovații, produse in premiera și soluții sustenabile cu prilejul evenimentului online de lansare Seeing An Incredible Future din cadrul CES® 2023. Printre cele mai importante inovații se numara ASUS Spatial Vision, prima tehnologie de ecrane OLED 3D fara ochelari din lume, care le ofera creatorilor o experiența vizuala și de lucru […] The post Lansari spectaculoase ASUS la CES 2023, inclusiv laptopuri cu ecrane 3D OLED și updateuri pe linia Zenbook appeared first on PCNEWS .