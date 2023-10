Stiri pe aceeasi tema

- Dupa cele mai profitabile sarbatori de iarna din cariera sa (sfarșitul anului trecut), Ștefan Hrușca alunga zvonurile ca nu colinda in 2023 și ne asigura ca ”ler”-ul va fi nelipsit și anul acesta. Insa și-a rarit concertele fața de anii trecuți. Daca in 2022 și-a promovat din vara turneul de colinde…

- Glovo va deschide la Constanța prima unitate Glovo Express din oraș și a 12-a de acest fel din rețeaua naționala, inceputa in urma cu doi ani, transmite compania intr-un ocmunicat de presa. Supermarketurile Glovo Express, care au ajuns pana acum in București, Brașov, Iași, Cluj-Napoca și Timișoara,…

- CARAS-SEVERIN – Adina Marilena Radici este, de la 1 septembrie 2023, subprefect in locul lui Alin Cuzma Muntean, plecat in concediu! Din echipa de conducere a Institutiei Prefectului face parte, cu incepere de vineri, 1 septembrie, subprefectul Adina Marilena Radici, care l-a inlocuit in functie pe…

- Banca Nationala a Romaniei va lansa in circuitul numismatic, incepand cu data de 4 septembrie 2023, o moneda din argint cu tema 150 de ani de la nasterea lui Petre Antonescu, conform unui comunicat al bancii centrale. Aversul monedei prezinta Arcul de Triumf din Bucuresti, creatie a arhitectului Petre…

- Colliers Romania administreaza peste 680.000 de metri patrați de spații imobiliare in București, Cluj-Napoca, Timișoara, Brașov și Arad, din care 590.000 de metri patrați reprezinta birouri și restul depozite industriale, oferind servicii de administrare și gestionare a activelor aferente unor bugete…

- Emisiunea aniversara de marci postale ‘In memoria Eroilor neamului’, dedicata Centenarului Mausoleului de la Marasesti, va fi disponibila de vineri in reteaua magazinelor Romfilatelia din Bucuresti, Bacau, Brasov, Cluj-Napoca, Iasi, Timisoara, precum si online pe http://romfilatelia.ro/store/. Emisiunea…

- Romanii au comandat anul trecut, in medie, o saorma la 10 secunde, fiind livrate peste 3,31 de milioane de portii in 2022, cu 60% mai mai mult fata de anul precedent, arata datele unei aplicatii de livrare. Acest preparat este pe locul doi in topul preferintelor romanilor, utilizatori ai aplicatiei…

- Compania aeriana regionala romaneasca AirConnect a anuntat joi ca va opera zboruri regulate de pe Aeroportul International Bucuresti Baneasa – Aurel Vlaicu, incepand cu 24 iulie 2023. ”Compania aeriana regionala romaneasca AirConnect va opera zboruri regulate de pe Aeroportul International Bucuresti…