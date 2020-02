Lana del Rey şi-a anulat turneul în Europa după ce şi-a pierdut ''complet vocea'' Cantareata americana Lana del Rey si-a anulat joi turneul prin Europa in urma unei afectiuni care a facut-o sa-si piarda "complet vocea" si din cauza careia trebuie sa se retraga de pe scena si sa respecte o pauza de cel putin patru saptamani, relateaza EFE. "Regret sa-i dezamagesc pe toti chiar in ultimul moment, dar aceasta boala m-a luat prin surprindere si mi-am pierdut complet vocea pentru cantat. Medicul mi-a recomandat deocamdata o pauza de patru saptamani. Urasc sa va dezamagesc, dar trebuie sa ma fac bine. Cu drag, Lana", a scris artista intr-un comunicat, difuzat chiar in ziua in care… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

