Vedeta pop Lady Gaga ofera o recompensa de 500.000 de dolari pentru inapoierea celor doi caini ai sai din rasa Bulldog Francez, Koji si Gustav, furati in timpul unei altercatii violente in Los Angeles soldate cu ranirea grava a unui barbat, au precizat joi fortele de ordine si o sursa apropiata cantaretei, potrivit Reuters. Lady Gaga, care se afla in Roma unde lua parte la turnarea unei pelicule in momentul furtului, nu a comentat personal pe marginea acestui subiect. Cu toate acestea, Departamentul de Politie din Los Angeles (LAPD) a confirmat ca doi caini din rasa Bulldog Francez au fost furati…