Lacul Techerghiol își schimbă culoarea Lacul Techirghiol din Romania a oferit un spectacol vizual impresionant, transformandu-și culoarea in roz. Acest fenomen, care pare sa se repete anual, a oferit turiștilor un peisaj de admirat. Schimbarea de culoare a lacului este atribuita dezvoltarii unei specii de alge in aceasta perioada. Cercetatorii explica ca intensitatea luminii și caldura excesiva favorizeaza proliferarea acestor […] Citeste articolul mai departe pe satmareanul.net…

Sursa articol si foto: satmareanul.net

