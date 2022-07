Stiri pe aceeasi tema

- FELICITARI… Absolventii de liceu din Husi au fost de neoprit anul acesta, la cele mai importante institutii de invatamant din tara! La „Medicina”, de pilda, acolo unde concurenta este teribila, iar examenul de admitere e unul conceput anume pentru a cerne tinerii cu cea mai evidenta capacitate in acest…

- Recent scriam despre prețurile practicate pe litoralul bulgaresc, dar și despre condițiile din 2022 de aici. Numarul turiștilor romani este in creștere, iar plajele din stațiunile bulgarești sunt pline de romani. Asta nu schimba cu nimic, pe alocuri, calitatea serviciilor oferite de unii hotelieri de…

- Federatia Romana de Fotbal urmeaza sa analizeze impactul obligativitatii unei ponderi de 40% a jucatorilor romani asupra competitiilor fotbalistice si solicita textul ordinului ministrului Sportului, Eduard Novak, inainte de publicarea in Monitorul Oficial, se mentioneaza pe site-ul FRF.

- Mai putin de o treime dintre angajatii romani au reusit sa aiba un regim de viata sanatos in timpul pandemiei. Arata un studiu realizat luna aceasta de BestJobs. Aproape 4 din 10 salariati romani spun ca au luat in greutate in ultimii doi ani, iar 2 din 10 salariati considera ca faptul ca nu au mai…

- Noua judete din vestul, nordul – vestul si centrul tarii se vor afla sub Cod portocaliu de canicula de astazi pana vineri, potrivit unei avertizari emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).Totodata, o atentionare Cod galben de canicula vizeaza restul tarii in acelasi interval.Potrivit…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, luni, 27 iunie, prognoza meteo pentru intervalul 27 iunie – 10 iulie. Vremea va deveni din ce in ce mai calda, iar temperaturile vor deveni sufocante.In urmatoarele zile, vremea va deveni din ce in ce mai calda și, in multe regiuni, va fi chiar canicula,…

- Adina Rodica Cernescu, o ieșeanca angajata la restaurantul Spartan din Iași, afacerea lui Ștefan Mandachi, susține ca a fost concediata imediat dupa ce și-a rupt mana la locul de munca. Femeia vrea sa depuna reclamație la ITM pentru ca nu primește concediu medical, fiind nevoita sa stea in repaos 3…