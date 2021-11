Stiri pe aceeasi tema

- Inaugurarea noii Mari Sinagogi din Sighetu Marmatiei Noua Mare Sinagoga din Sighetu Marmatiei.Foto: Radio Cluj Aproximativ 500 de membri ai comunitatii de evrei ultraortodocsi participa la evenimentele de inaugurare a Noii Mari Sinagogi din Sighetu Marmatiei. O parte dintre ei au sosit ieri…

- Cea mai noua sinagoga construita in Europa și una dintre cele mai mari din Europa de Est va fi inaugurata vineri, la Sighetu Marmației. La eveniment vor fi prezenți rabini din New York, Paris, Londra și Frankfurt. Sute de evrei hasidici au venit, joi, special de la New York cu un avion Boeing 787 Dreamliner.…

- Premierul israelian Naftali Bennett a facut apel miercuri la intensificarea campaniei de vaccinare anticoronavirus in randul comunitatii arabe, unde rata de contaminare este extrem de ridicata, conform datelor oficiale, relateaza AFP. "Cele mai afectate 40 de localitati din Israel sunt arabe",…

- Papa Francisc a vizitat marti, 14 septemrbrie, un cartier in ruina al comunitatii rome din orasul slovac Kosice, unde a pledat pentru „integrarea” romilor, informeaza Agerpres , relateaza AFP. „Plasarea oamenilor in ghetouri nu rezolva nimic. Cand alimentam inchiderea, mai devreme sau mai tarziu mania…

- Politia Rutiera, controale pentru prevenirea accidentelor de circulatie Politia Rutiera. Foto: facebook.com/ministeruldeinterne RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Realizator: Politia Rutiera desfasoara o ampla actiune de control pe soselele din tara. Oamenii legii fac verificari pentru…

- Judecatorul Cristi Danileț o ataca pe judecatoarea Adriana Stoicescu pentru ieșirea dura la adresa comunitații LGBTQ. Danileț spune ca deși a folosit cuvinte dure la adresa comunitații, Stoicescu nu va fi niciodata de Inspecția Judiciara. "Acest limbaj profund academic, ce denota o adanca…