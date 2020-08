Stiri pe aceeasi tema

- Biletul norocos a fost jucat la o agentie din sectorul 2, Bucuresti si a costat 15,50 lei.S a castigat marele premiu la Loto 6 49 in valoare de 1,6 milioane euroBiletul norocos a fost jucat la o agentie din sectorul 2, Bucuresti si a costat 15,50 lei.La tragerea Loto 6 49 de astazi, 16 august 2020,…

- Pe intreg mapamondul, industria cinematografiei este in declin. Marele ecran se reduce acum, la televizorul cat mai plat, cumparat la reducere, nerecomandat a fi amplasat in dormitor. Sa nu faci bataturi de la telecomanda, gandita bine ergonomic, cu muchii ascuțite. Gluma-i gluma! Dar proprietarii marilor…

- Festivalul TIFF și-a desemnat pentru prima data caștigatorii intr-o ceremonie in aer liber, in piața Unirii din Cluj-Napoca. Marele trofeu a fost cucerit de pelicula "Babyteeth-Prima Iubire", filmul de debut al unei regizoare din Australia.

- Autor: Stelian ȚURLEA Wladyslaw Szpilman (1911-2000) a fost un cunoscut pianist evreu din Polonia, supraviețuitor al Holocaustului . A studiat la Berlin cu profesori celebri și a lucrat la radioul polonez, cu excepția razboiului, cand stația a fost distrusa de bombardamente, pana in 1963, cand a emigrat.…

- 4246 de absolvenți ai clasei a VIII-a vor susține Evaluarea Naționala, sesiunea 2-27 iunie 2020, in județiul Dambovița. La Evaluarea Post-ul Succes copii! Evaluarea Naționala este doar o etapa spre viitoarea viața de liceean! Informații importante despre examen apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Lungmetrajul de debut al regizorului Radu Ciorniciuc – „Acasa/ Acasa, My Home” – a primit marele premiu The Golden Horn la Festivalul de Film de la Cracovia, Polonia, si intra automat in cursa pentru o nominalizare in categoria dedicata documentarelor la urmatoarea editie a premiilor Oscar. Filmul prezinta…

